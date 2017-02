– Venstre kjem ikkje til å levere

– Denne stortingsperioden er snart over, og vi har ikkje høyrt noko. Eg trur ikkje dei kjem til å flytte noko særleg ut av Oslo, seier Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum.

Det var i sommar at Venstre gjekk ut og sa at dei hadde fått gjennomslag for å flytte statlege jobbar ut frå Oslo. Avtalen var eit kompromiss, og Venstre gjekk til gjengjeld med på å akseptere regjeringa sitt nye inntektssystem for kommunane.

I utgangspunktet skulle planen for utflyttinga verte presentert før jul. No har Vedum mista heilt trua på at noko kjem til å skje.

– Det kan hende vi får ein eller anna plan i siste liten, men det byrjar å bli for seint å få til noko skikkeleg.

– Vi jobbar med saka

Stortingsrepresentant for Venstre Sveinung Rotevatn seier at dei jobbar med å presentere ei utflytting.

– Grunnen til at dette har teke tid er at vi sit i forhandlingar med regjeringa om kva arbeidsplassar vi skal flytte, og korleis vi skal gjere det.

JOBBAR MED SAKA: Sveinung Rotevatn fortel at han og Venstre jobbar med å legge fram kva arbeidsplassar dei har planar om å flytte ut av Oslo. I utgangspunktet skulle dei leggje fram planen før jul i fjor, men det har vorte utsett. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Rotevatn er lite imponert over kritikken frå Vedum.

– Eg skjønar godt at Senterpartiet er utolmodige, for dei fekk jo ikkje til noko som helst av dette då dei sat i regjering i åtte år.

Han seier at det viktigaste for Venstre er at dei får på plass ein god avtale, og han vil ikkje kommentere kor tid det skjer.

– Eit dyrt og lite effektivt tiltak

Men medan Venstre og Senterpartiet kranglar om kven som er flinkast til å flytte ut offentlege arbeidsplassar, er ikkje alle samde i at det er ein god ide i det heile.

– Det er ikkje statleg byråkrati som skaper vekst på bygda. Å flytte ut slike arbeidsplassar er eit dyrt og lite effektivt tiltak. Dei seier politisk økonom i den høgrevridde tankesmia Civita, Anne Siri Bekkelund.

Ho syner til tidlegare erfaringar med å flytte arbeidsplassar i staten frå Oslo, og ut til distrikta.

NØGD: Victor Norman har vore professor i samfunnsøkonomi ved NHH i Bergen sidan 1975. Mellom 2001 og 2004 var han arbeidsminister i Kjell Magne Bondevik si regjering, og då sette han i gang arbeidet med å flytte sju statlege tilsyn med til saman 900 arbeidsplassar ut av Oslo. Foto: Knut Fjeldstad / NTB scanpix

Har blitt gjort før

Førre gong det vart flytta slike arbeidsplassar var det også ei borgarleg regjering. Bondevik II-regjeringa flytta sju statlege tilsyn frå Oslo og ut i distrikta. Til saman utgjorde det rundt 900 arbeidsplassar.

Det var mellom anna luftfartstilsynet til Bodø og Medietilsynet til Fredrikstad.

– Det var ein stor suksess å flytte ut dei arbeidsplassane. Det gav veldig mange positive ringverknader, og det var bra for verksemdene. Det seier Victor Norman, som var arbeidsminister i Bondevik II-regjeringa, og arkitekten bak utflyttinga.

Norman avfeiar kritikken frå Civita.

– Ja, vi fekk tak i flinke folk. Faktisk meiner eg at vi fekk flinkare folk enn før tilsyna vart flytta ut.