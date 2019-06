– Urettferdig fordeling

Frank Willy Djuvik og Frp meiner fylkespolitikarane har vedteke ei urettferdig fordeling av aksjane i Sogn og Fjordane Energi. Nye Sunnfjord kommune ligg an til å få flest aksjar, over 18 prosent, framfor alt fordi det blir den mest folkerike kommunen frå 2020. Djuvik meiner politikarane har lagt feil prinsipp til grunn for fordelinga. – Innbyggjarane i nokre få av kommunane har betalt milliardar i nettleige, teke naturbelastinga og produsert krafta. Dei kommunane får ikkje nokon gevinst av det, seier han.