– Uproblematisk med skjenkeløyve

Skjenkekontrollfirmaet Nordfjeldske Kontroll ser det ikkje som problematisk at Bakar Jon på Byrkjelo får skjenke alkohol i kafeen sin, i same bygg som dei også har butikk. Verksemda har søkt om skjenkeløyve, noko formannskapet i Gloppen har sagt nei til to gonger. Etter klage vart vedtaket oppheva av fylkesmannen. I ein uttale til kommunen skriv Nordfjeldske Kontroll at eit skjenkeløyve ikkje er noko problem då skjenking ikkje skjer i butikken. Formannskapet i Gloppen behandlar saka 29. august.