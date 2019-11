– Uaktuelt å droppe ferjefri E39

Frp går kraftig imot dei som no vil skrote ferjefri E39. I VG i går tok Venstre til orde for at ferjefri E39 kan både bli for dyrt, og det kan bremse viktig klimautvikling. Frank Willy Djuvik i Frp Vestland er usamd og vil behalde planane.