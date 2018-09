– Det er mindre snø i dag enn i går, men det betyr ikkje at det er mindre farleg. Det er framleis vinterdekk som gjeld og snøen som kom i går har blitt til slaps, seier Kristian Fauskan, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen i Bergen.

Denne veka er den første i haustferie for skulane på Austlandet og Finnmark, som gjer at det er venta ein del trafikk mellom aust og vest i Sør-Noreg. Resten av landet har ferie veka etter.

I går sa trafikkoperatør Roger Nedberge Hille at det er venta sterkare vind i fjellet utover dagen i dag og at ein kan risikere stengde fjellovergangar.

Per no er det berre fylkesveg 55 over Sognefjellet som er stengd og der vert det ikkje opna att i dag.

Verre i morgon

Etter at snøgrensa tidlegare denne veka kraup heilt ned til 200 meter nokre stadar i Sør-Noreg har det no blitt varmare i lufta. Enn så lenge.

– Snøgrensa ligg no på 1000-1200 meter så det er på dei aller høgaste fjellovergangane nedbøren vil kome som snø, men mot kvelden og natta vil temperaturen gå ned. Då kryp snøgrensa gradvis nedover og gjennom søndagen vil den gå ned mot 800 meter. Det kan bli meir utfordrande att i morgon, men i dag er det litt mildare temperatur, seier statsmeteorolog Gunnar Livik.

Slik er det på fjellovergangane i Sør-Noreg, laurdag klokka 10.00: