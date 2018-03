– Skyt meir hjort

Sogn og Fjordane bondelag meiner hjortestammen i fylket må reduserast kraftig for å få ned skadane på dyrka mark. – Forsøk med hjortegjerde har synt seg å vere effektivt, men det er for dyrt at den enkelte bonde kan betale for det sjølv, seier nestleiar Ole-Ivar Åm Sognnes i Sogn og Fjordane bondelag.