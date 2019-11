– Skrap rutene dine

Politiet oppmodar no bilistar om å vere flinke med å skrape rutene for is. Har du slurva kan du få bot på 2600 kr eller miste lappen alt etter kor dårleg skrapinga er. – I verste fall kan det skje ulykker, seier Rune Fimreite i Vest politidistrikt.