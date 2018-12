– Skal du over fjellet, så bør du reise no

Kraftig vind og rikeleg mengde nedbør vil prege vêret i Sør-Noreg det neste vel døgnet.

Marianne Hove, vaktoperatør ved Vegtrafikksentralen i Bergen, har eitt råd til dei som skal over fjellet – eller heim frå hytta – før onsdag morgon.

– Det er meldt at vinden, i ettermiddag, vil auke til storm enkelte stader. Den skal ikkje roe seg før natt til onsdag. Skal ein over, så er rådet å køyre over no før vinden byrjar å ta seg opp, seier ho.

– Det blir avgrensingar

– Vi ser allereie at riksveg 52 Hemsedalsfjellet og fylkesveg 50 Hol – Aurland melder at det kan bli innført kolonnekøyring på kort varsel, held Hove fram og legg til at Filefjell vanlegvis er den sikraste fjellovergangen mellom Aust- og Vestlandet.

– Blir det inga opning, om fjellet skulle bli stengt?

– Det skal vere stabilt med vind når det tek seg opp fram til onsdag morgon. Førebels ser det ikkje ut til å vere noko vêrvindauge før onsdag morgon.

– Dei fleste overgangane vil nok bli råka, men det blir spennande å sjå kor mykje det vil råke. Men at det blir avgrensingar i fjellet, det vil det, seier Hove.

– Ser ikkje lovande ut

METEOROLOG: Sjølv om nedbøren går over til byer ut på kvelden nyttårsaftan, vil kvelden likevel vere prega av kraftig vind, fortel statsmeteorolog Lars Andreas Selberg. Foto: Cato Kristensen / NRK

Statsmeteorolog Lars Andreas Selberg seier det er eit lågtrykk på veg mot Finland som ser ut til å legge ein dempar for nyttårsfeiringa i delar av landet. Spesielt kysten og fjellet blir utsett.

– Det ser ikkje veldig lovande ut, vedgår han og siktar til både rakettoppskyting og sjansen for å sjå fyrverkeriet ta oss inn i det nye året.

NVE og Meteorologisk institutt har ikkje mindre enn fire farevarsel på gult nivå.

– Vi har ute farevarsel på gult nivå for mykje regn i Sogn og Fjordane, Hordaland og Sunnmøre. Det er venta 50–70 millimeter på 12 timar frå i føremiddag til i kveld, seier Selberg.

I tillegg varslar NVE om fare for jordskred i Midt-Noreg, Vestlandet og Oppland. Det er også fare for flaum på Vestlandet og Trøndelag.

– I tillegg har vi ute farevarsel for lokalt kraftige vindkast på 30–35 meter per sekund frå tidleg 1. januar til utpå kvelden, seier Selberg.

