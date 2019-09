– Respektlaus framferd

Kommunestyret i Høyanger har bede Fred Olsen Renewables trekke tilbake meldinga om at dei planlegg vindkraftverk i Høyanger- og Viksdalsfjella, skriv Firda. Ordførar Petter Sortland (Ap) meiner selskapet går fram respektlaust og at dei burde ha venta til etter at høyringsfristen om Nasjonal ramme for vindkraft er ute 1. oktober.