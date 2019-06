– Økonomien må styrkast

– Stortinget må sikre Vestland fylkeskommune romslegare økonomiske rammer, seier Anders Hamre Sveen som er nestleiar i Raudt Sogn og Fjordane og 4. kandidat for Raudt Vestland. Han viser til at fylkesrådmannen føreslår å kutte med over 400 millionar kroner. – Raudt har hatt rett når vi har åtvara mot at regionreforma er ei kuttreform. Dette syner også at Vestland fylke snarast mogleg bør splittast opp att i to sjølvstendige fylke.