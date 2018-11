– Nervøs for syre og smerte

Johannes Thingnes Bø får testa forma i sesongopninga på Sjusjøen. Målet er ni treff på dagens sprint, men han kjende tydelege nervar før start. – Eg er litt nervøs for skytinga, så her må eg berre fokusere. Det er ei krevjande løype, føret kjennast litt sukra og snøen er treig, seier han. Du kan følgje sprinten her.