– Kan ikkje betale for alt

Samferdsleminister Jon Georg Dale vil ikkje betale meir for dele ut aviser over heile landet, skriv Klassekampen. Mediebransjen fryktar avisdød viss Posten frå 2020 berre vil dele ut post annankvar dag. No ber Dale mediebransjen forstå at staten ikkje kan betale hundrevis av millionar for avisdistribusjon.