– Ikkje sløy fisken i fjøra

Dersom du er ute på laksefiske i Sognefjorden, vert det anbefalt å ikkje sløye fisken i fjøra. – Det er i sloet smittematerialet er, seier Camilla Vallestad, fiskehelsebiolog i Akvavet Gulen AS til Porten. Førre veke rømde over 17.000 slakteklare laksar frå Slakteriet Brekke AS. Nokre av desse var smitta av fiskesjukdommen Pancreas Disease.