– Høyanger perfekt for datalagring

I haust skal Blockchain Brokers undersøke moglegheitene for eit datalagringsenter basert på sikker krypteringsteknologi i Høyanger, skriv Sogn avis. Rikeleg tilgang på rein elektrisk energi gjer at selskapet er interesserte. – Vi må ha mykje straum. Høyanger er perfekt for datalagring, fortel David Garner, ein av to gründerar bak selskapet Blockchain Brokers til avisa.