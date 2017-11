– Har ikkje einerett på Vestlandet

Direktør Sindre Mjelva (bilde) ved Union Hotell i Geiranger er i harnisk over at Sogn og Fjordane og Hordaland vil ha Vestlandet som namn etter at dei to fylka har slått seg saman. Mjelva seier desse fylka ikkje har einerett på namnet Vestlandet, og ber om at foten blir sett ned. Stortingspolitikarane Helge André Njåstad (Frp) og Kjersti Toppe (Sp) i Hordaland er blant andre som er kritiske til namnet.