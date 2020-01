– Godt, men ikkje godt nok

Nynorsk kultursentrum let seg ikkje imponere av at NRK har klart målet om 25 prosent nynorsk. – Det avgjerande for nynorskbrukarane er kor mykje skriftleg nynorsk som blir publisert på NRK.no. Der har dei framleis langt igjen, seier direktør Per Magnus Sandsmark.