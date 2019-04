– Eit offentleg ran

Pelsdyrbøndene meiner at dei får alt for lite pengar frå staten for å leggje ned drifta. I går la regjeringa fram lovforslaget som sørger for forbod mot pelsdyravl. Pelsdyrbonde Atle Roger Evebø på Breim meiner at dei ikkje får dekka inn nok av det dei har investert i gardane. – Slik dette er lagt opp, er det eit offentleg ran, seier han.