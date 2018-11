– Du må ha god sikt i ruta

Tre av ti køyrer før rutene er fri for is og dogg, syner ei undersøking av Frende. Med kulde og frost er det ikkje alle som tek seg tid til å skrape bilen. Distriktsleiar for Trygg Trafikk i Sogn og Fjordane, oppmodar folk om å skrape ruta for å få god sikt. – Det er direkte farleg, seier Heggestad.