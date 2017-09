– Det er hårfine marginar

– Ja, det kan skje. Kjem Miljøpartiet dei Grøne (MDG) over sperregrensa, på fire prosent, er dei med i kampen om utjamningsmandat, seier Johan Giertsen, som står bak nettsida pollofpolls.no.

Sjeldan har ordtaket om at kvar stemme tel, vore meir aktuell. Kven som skal representere Sogn og Fjordane er heilt ope. Med berre tre direktevalde representantar, er kampen om utjamningsmandatet ekstra stor.

– Den kampen er veldig skarp, det kan bli heilt hårfint, seier Giertsen.

​Kan sikre seg plass, trass låg oppslutnad

Kvart fylke har eitt utjamningsmandat for å sikre også små parti representasjon på Stortinget. I dag har Sveinung Rotevatn frå Venstre utjamningsmandatet for Sogn og Fjordane.

Det er det nasjonale resultatet som avgjer kor mange utjamningsmandat kvart parti får. Det kan føre til at parti med låg oppslutnad i eit fylke, likevel får utjamningsmandat grunna oppslutninga i resten av landet.

SPENT PÅ VALET: Valforskar Johannes Bergh meiner Miljøpartiet Dei Grøne har gjort ein god valkamp, men er langt frå sikker på at dei kjem over sperregrensa. Foto: Kyrre Lien / Institutt for samfunnsforskning

– Det kan i nokre tilfelle skape litt overraskande resultat. Sjansane for at MDG tek plassen er vel ikkje store. MDG må kome over 4 prosent og få ein del stemmer frå Sogn og Fjordane, forklarar valforskar Johannes Bergh frå Institutt for Samfunnsforsking.

– Eg er klar, seier førstekandidat Stein Malkenes for MDG i Sogn og Fjordane.

Må flytte frå villsauene

Ved sist NRK-meiningsmåling låg MDG over fire prosent, Venstre låg under. Toppkandidaten har sett fleire meiningsmålingar der han har vore inne på Stortinget på nettopp utjamningsmandat.

– Det er veldig gledeleg, men samstundes ei kraftig mental øving. Eg må altså flytte frå villsauene mine og flytte på hybel i Oslo, seier Malkenes.

På Nordfjordeid er veljarane delte i synet på at florøværingen frå miljøpartiet kanskje kan kapre ein plass på Stortinget.

– Eg har sansen for mykje av det partiet står for, men dei er kanskje litt urealistiske. Det vert nok vanskeleg å få gjennomslag for alt det dei står for, seier Stine Opheim.

HAR STEMT: Marit Lefdal, til høgre, oppmodar alle til å nytte røysteretten. Sjølv har ho førehandsrøysta. Til venstre Astrid Jorun Henden. Foto: Silje Guddal / NRK

– Eg kjenner partiet mest gjennom Rasmus Hansson, og eg vil ikkje vere med på alt det dei seier, seier Astrid Jorun Henden.

Eit fascinerande fylke

Før Malkenes eventuelt må reise frå sauene sine, skal valet gjennomførast. Mange faktorar spelar inn, også kva parti som får dei tre første stortingsplassane.

Johan Giersten er medlem av Høgre, men uavhengig driv han ein nettstad som samlar meiningsmålingar og reknar ut nasjonale snitt. Han omtalar Sogn og Fjordane som eit av dei mest fascinerande fylka når det kjem til val og valresultat.

– Det kan bli så jamt at vi ikkje får svar på kven som får utjamningsmandatet før ut på tysdagen, dagen etter valet, seier Giertsen.