– Bør sabotere reinskytinga

Organisasjonen Dyrenes Røst oppmodar jegerar om å sabotere den vedtekne nedslaktinga av villreinen i Nordfjella. Regjeringa har vedteke å avlive reinstammen på 2200 dyr for å hindre spreiing av skrantesjuke. Jenny Rolness i Dyrenes Røst seier at styresmaktene her handlar i panikk eller under press, og at når styresmaktene har mista all fornuft og handlar i strid med all etikk, så bør andre reagere.