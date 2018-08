65 studentar utan bustad

Tal frå Norsk studentorganisasjon (NSO) viser at 65 studentar ved Høgskulen på Vestlandet sine studiestader i Sogn og Fjordane manglar bustad. Flest er det i Sogndal der 53 studentar mangla tak over hovudet då NSO talte opp i førre veke. I Førde var det førebels 12 studentar som ikkje har funne seg ein plass å bu. På landsbasis manglar 10.612 studentar bustad. – Behovet for fleire studentbustader er framleis veldig stort, seier Håkon Mikalsen som er leiar av NSO. Studiestart er på onsdag.