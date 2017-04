60 mål i Danmark

Årdølen Hege Bakken Wahlquist noterte seg for 60 seriemål for TTH Holstebro i den danske eliteserien i handball. TTH enda på tiandeplass og må spele kvalifisering for å unngå nedrykk. Hege Bakken Wahlquist skal komande sesong spele for Silkeborg Voel K, som vart nummer fem i serien.