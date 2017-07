58 menn tekne for sexkjøp i 2016

Tala gjeld for Hordaland og Sogn og Fjordane. Det er toppår sidan forbodet vart innført for seks år sidan. Totalt er 233 personar tekne for å kjøpe sex i dei to fylka sidan 2009. Alle dei bøtelagde er menn, opplys Vest politidistrikt.