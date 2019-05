50 mill for å sikre nettilgang

Regjeringa set av nye 50 millionar kroner for å sikre breidbandstilgangen, medan Telenor fasar ut koparnettet. I løpet av det neste fire åra skal det gamle koparnettet avviklast og erstattast av fiber eller mobilnettet. Under eit møte i Førde i førre veke lova dekningsdirektør Bjørn Amundsen at ingen skulle miste nettilgangen over koparnettet utan at dei hadde fått anna alternativ.