44 mista lappen over Romarheim

44 personar har mista lappen på E39 over Romarheim på vegen mellom Sogn og Fjordane og Bergen i perioden 2015 og fram til i dag, det skriv avisa Nordhordland. Den 15 kilometer lange strekninga mellom Masfjordtunnelen og Litle Urdaltunnelen skil seg ut som ein versting på fart, og har dermed høg risiko for alvorlege ulykker, ifølgje Utrykkingspolitiet. 17 bilar er målt i ein fart over 120 km/t, og høgaste fart har vore på 154 km/t viser statistikken frå UP.