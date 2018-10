36 vil bli fylkesdirektør

Tidlegare direktør for Førdefestivalen, Hilde Bjørkum, har søkt på stillinga som fylkesdirektør for kultur, idrett og inkludering i Vestland fylke. Blant andre søkjarar er Jan Heggheim, som er direktør for næring og kultur i Sogn og Fjordane fylkeskommune. Totalt er det 36 søkjarar til seks ulike direktørstillingar i nye Vestland fylkeskommune.