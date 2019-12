30.000 har sett tunneldrama

Spenningsdramaen «Tunnelen» har ikkje berre fått gode kritikkar. Filmen som Pål Øie og Einar Loftesnes har spelt inn ei rekkje stader her i fylket kan også vise til gode besøkstal. Over 5.500 såg førpremiera, medan 13.570 løyste billett for å sjå ein av dei 120 førestillingane premieredagen 1. juledag. I går selde filmen 12.409 billettar.