26.000 kilo usikra stålplater

Under ein kontroll på Håbakken i Lærdal i dag vart ein latvisk vogntogsjåfør meld til politiet for manglande sikring av gods. Vogntoget var lasta med 26.000 kilo stålplater. Ifølgje Statens vegvesen var desse platene tilnærma usikra. Dei få stroppene som var nytta til sikring var heilt lause. I tillegg fekk sjåføren også eit gebyr på 3800 kroner for overlast på tilhengaren.