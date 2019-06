25 millionar til forskingsprosjekt

Ni forskingsprosjekt på Vestlandet får til saman 25 millionar kroner frå Regionalt forskingsfond. Her i fylket får Njøs Næringsutvikling tre millionar kroner til å forske vidare på pæresorten Celina. I tillegg får fylkeskommunen nesten tre millionar kroner. Desse pengane skal brukast til nye verktøy slik at ein betre kan vurdere risikoen for utslepp som følgje av klimaendringar.