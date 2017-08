23 sjåførar fekk fartsbot

23 sjåførar fekk forenkla førelegg for å ha brote fartsgrensa då politiet heldt kontroll på Håheim i Jølster fredag. Høgste fart i 60-sona vart målt til 84 km/t. To sjåførar fekk forenkla førelegg for å bruke mobiltelefon medan dei køyrde.