2016 vart mangemillionæråret – sjå lista over dei veldige inntektene

Varsla om oljenedtur og stagnasjon på Vestlandet slo ikkje til for store delar av næringslivet i Sogn og Fjordane. Låg kronekurs og gode prisar skapte veldige formuar i 2016.

Nedst finn du lista over årsresultatet i over 200 av dei største verksemdene i fylket.

Ervik Havfiske er eitt av fleire selskap som hadde tidenes år. Voldsomme 161 millionar kroner før skatt. Driftssjef Stig Ervik eig verksemda saman med tremenningen og teknisk sjef Kjell Magne Ervik.

– Det er eit resultat vi er veldig godt nøgde med. Det er gode prisar på fisken, svak krone, og oljeprisen har gått ned, seier Stig Ervik.

BASEN: Tilbygget til Ervik Havfiske på Otneim på Stadlandet. 20 menneske jobbar her. Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

Nyleg opna den nye kontorfløya ved hovudkontoret. Lokala frå 2008 vart for små. Kontora skal snart fyllast opp med nytilflytta arbeidstakarar.

– Vi har tilsett nye folk som skal byrje snart, seier Ervik.

Tek heilt av innan sjømat

TENTE REKORDMYKJE: Ola Braanaas hadde til liks med resten av oppdrettsnæringa eit enormt resultat i fjor. Foto: NRK

Det er innan sjømat at resultata har teke av. Kring om på øyar og i fjordarmar sit no familiar som har tent enorme formuar det siste året. Øvst tronar Ola Braanaas sitt Firda Sjøfarmer med eit resultat etter skatt på 257 millionar kroner.

Steinvik Fiskefarm i Flora, som er eigd av Inge og Alex Vassbotten, tok ut 150 millionar kroner i utbyte. Nyleg offentleggjorde dei planar for å utvikle det tidlegare Pelagia-mottaket i Florø.

Men den største innteninga hadde Fjord1. Florø-selskapet som no er overteke av Per Sævik tente 383 millionar kroner etter skatt. (Sjå heile lista nedst).

INNTEKTSMASKIN: Per Sævik t.h. fekk overtalt Fylkestinget til å selje Fjord1. Foto: Steinar Lote / NRK

Kan vente ringverknader

Mangel på kapital kan bremse utviklinga i lokalsamfunna. Direktør for bedriftsmarknad i Sparebanken Sogn og Fjordane, Kjetil Bjørset, trur dei store inntektene vil gi ringverknader:

NØGD: Direktør for bedriftsmarknaden i Sparebanken Sogn og Fjordane Kjetil Bjørset Foto: Kaia Johnsen Viki / NRK

– Det er heilt avgjerande. Eigarane kan halde bedrifta ved like, og satse på nye område.

Investerer i lokalsamfunnet

Ervik Holding vil ikkje la pengane kvile. To nye linebåtar er under bygging. Ved skipsverftet Westmek er ny hall på plass. Dei investerer også 12 millionar i nytt hotell på Stadlandet ved serveringsstaden Furebuda.

NYTT HOTELL: Selje Hotell er øydelagt av brann. Men på Stadlandet blir det no satsa millionar på overnatting ved Furebuda. Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

I selskapsstrukturen er også salsselskap for kvitfisk, leverandørselskap til fiskeflåten, og eit rekneskapsbyrå. I alt jobbar mellom 350 og 400 menneske i konsernet.

– Eg og Kjell Magne kjøpte ein båt i 1987 for å ha arbeidsplassen vår. Så kjøpte vi ein båt til i 1992, og sidan har det berre ete på seg, seier Stig Ervik.

FLAGGSKIPET: M/S Frøyanes til kai i Måløy førre helg. Fleire hundre skodelystne fekk sjå båten som er verdas største linebåt. Den vart bygd ferdig i 2011. Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

Skaffa nærbutikk til heimbygda

Lokalpatriotismen syner igjen på Stadlandet.

Begge eigarane er busette i Ervik. Der eig dei også nærbutikken i bygda. For å sikre drifta har Vestkapp Handel ansvaret for å levere mat og utstyr til båtane.

STOLT: Ved Joker Stadlandet får ein sjølvsagt Ervik-produkt. Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

– Utan Ervik Havfiske hadde aldri butikken eksistert, eg er rett og slett stolt av selskapet, seier dagleg leiar Anne Liv Ervik.

Under finn du lista over åresultat etter skatt for dei over 200 største verksemdene i Sogn og Fjordane. Lista er per 09.08. og ut frå offentlege rekneskapstal, nye tal kan kome til. (Kjelde: Proff Forvalt)

Somme eigarselskap kan vere oppførte i tillegg til underselskap. Lista gjeld berre selskap som har hovudkontor i Sogn og Fjordane. Det betyr at t.d. Hydro i Årdal og Høyanger ikkje er med på lista. Finn du manglar send gjerne e-post til sf@nrk.no

(Alle tal i tusen)