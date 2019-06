200.000 i bot etter graving

Lærdal kommune har fått 200.000 kroner i bot etter at dei grov i eit freda kulturminne i fjor. Kommunen søkte aldri dei rette instansane om løyve då dei skulle grave ei og legge ned vass- og avløpsrør gjennom eit freda område ved Håbakken. Fylkeskommunen melde saka til politiet, som no har bøtelagd dei for brot på Kulturminnelova.