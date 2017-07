18 millionar investert på Langvin

Langvin as har investert kring 18 millionar i den tidlegare jordbruksskulegarden sidan dei tok over eigedomen, skriv Fjordingen. Blant anna har dei som første i Norge bygt eit fullt ferdig veksthus spesielt retta for produksjon av jordbær. Eit prosjekt støtta av Innovasjon Norge.