150.000 kroner til Stad skipstunnel

150.000 fylkeskommunale kroner går til dei som jobbar for Stad skipstunnel. Det har samferdselspolitikarane i fylket bestemt. Tunnelen ligg inne i Nasjonal transportplan, og kan tidlegast byggast i 2021. Prosjektgruppa får pengar for å framskunde bygginga, og sikre at pengane blir løyvd i Stortinget.