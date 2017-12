11 mister jobben

Reiarlaget Frøybas i Kalvåg har bestemt seg for å selje dei to fiskebåtane «Frøybas» og «Frøyhav». Det skriv Firdaposten og Fjordenes Tidende i dag. Det betyr at 11 fiskarar i Bremanger mister jobben. «Frøybas» er selt til eit reiarlag på Byrknesøy i Gulen, medan den andre båten er selt til Smøla.