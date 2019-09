100 millionar til eksportvegar

Regjeringa har bestemt seg for å løyve 100 millionar kroner til opprusting av fylkeskommunale vegar som er viktige for eksportindustrien. Ordførarkandidat for Gulen, Ivar Eide (H), er ein av dei som håpar at kommunen, med sine trøblete vegar, kan få nyte godt av desse pengane.