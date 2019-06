100 hamner til Vestland

Vestlandsfylket får ansvaret for over 100 fiskerihamner langs kysten. Kystverket skal gje frå seg ansvaret, og 108 aktive fiskerihamner blir overført i januar. 50 hamner i vårt område er ikkje lenger i aktiv bruk. Desse prøver Kystverket no å selje til kven enn som vil ha dei. Viss dei ikkje får selt dei, vil desse også hamne i hendene til storfylket.