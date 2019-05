1 million til Kinn kyrkje

Regjeringa vil bruke 1 million kroner på å ruste opp Kinn kyrkje, skriv Kinn KrF. Flora kommune har sett av nesten 17 millionar til opprusting av den kring 900 år gamle steinkyrkja på øya Kinn. Lokallaget til KrF takkar Trude Brosvik og Tore Storehaug for å ha jobba inn mot regjeringa for dette. Pengane kjem som øyremerka middel via Riksantikvaren, som allereie har spytta inn 1 million frå før av.