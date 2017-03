- Betalar ikkje for brannen

Dei sikta etter brannen på Selje hotell vil ikkje betale for opprydding etter brannen, skriv Bergens Tidende. Selje kommune vil at eigarane av Selje hotell skal ta kostnaden med å rydde branntomta. - Det kan dei gløyme, dei veit godt at selskapet ikkje har midlar til å rive hotellet, seier forsvararen til eigarane Per Stautland til avisa.