- Belastninga på Morten vart større

Då skiskyttarforbundet måtte spare pengar fjerna dei Morten Aa Djupvik sin assistent Arne Idland. Idland trur nedbemanninga bidrog til at sjefen no takkar for seg. I går vart det kjent at glopparen Aa Djupvik trekkjer seg som skiskyttarsjef. Han blir no HR-ansvarleg i fotballklubben Start.