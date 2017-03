Rektor reagerer på russelåt: - Inneholder ingenting som er relevant på eksamen

Rektor ved Smevold Videregående skole, Tom Uthaug, er sjokkert av teksten i russelåten til Bergensbussen «Playboy 2017».

– Budskapet i russefeiringen er jo å feire 13 års skolegang. Jeg ser ingen spor av hva de har lært på skolen i denne teksten. I det minste burde den handlet om ting som er relevant for eksamenene de snart skal avlegge, tordner Uthaug.

Burde tatt utgangspunkt i kompentansemål

Han tror teksten hadde blitt bedre hvis den hadde tatt utgangspunkt i kompetansemålene i de ulike læreplanene.

– Alle planene ligger jo ute og er lette å få tak i. Hvis de hadde hatt problemer med å finne dem, kunne de bare kontaktet meg. Jeg er tilgjengelig på kontoret hver dag fram til kl 15.45.

Har blitt sjokkert i 12 år

Rektoren, som har blitt sjokkert av russelåter i over 12 år, skjønner heller ikke hvorfor russen må lage nye sanger hvert år.

– Det finnes allerede en kjempefin sang av Øystein Sunde som heter Tyskleksa og som omhandler pensum på en god måte. Den er det fart i, og fint mulig å danse og kjøre buss til.

Mange har påpekt at teksten i russelåten er altfor drøy, noe rektoren er hjertens enig i.

– På generelt grunnlag mener jeg vulgære sanger ikke hører hjemme i den vulgære russetiden. Vulgær pengebruk og vulgær festing er ikke forenelig med vulgær musikk. Slik musikk er med på å gjøre russetiden til et normoverskridende overgangsrituale som finnes i alle kulturer.

Over streken

Linjene «Er du 13, er du med. Når du suger, så gå ned», mener Uthaug er langt over streken.

– Jeg liker bedre sanger som hinter til pedofili. F.eks. Led Zeppelins «I saw your pretty blue eyes. One day soon you’re gonna reach sixteen» Den er mer elegant.

– Eller Beatles’ «She was just seventeen, if you know what I mean». Og vi skjønner jo alle hva som menes med det. Det er ingen tilfeldighet at Paul McCartney senere samarbeidet med Michael Jackson, if you know what I mean?