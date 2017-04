Ny studie: Du er den eneste som ikke skal til New York i påsken

En ny studie fra reiselivssenteret i Oslo bekrefter dine mistanker: Du er den eneste i hele verden som ikke skal til New York i påsken.

– Det er bare å ta en kjapp titt på Facebook- og Instagram-feeden din. Da vil du se at de andre allerede er på joggetur i Central Park eller spiser lunsj på en diner i Brooklyn, sier forskningsleder Trygve Kamberg.

80 prosent

Studien viser også at alle andre faktisk har klart å skaffe seg ganske rimelige billetter.

– Ja, det stemmer. Vår forskning viser at alle utenom deg har funnet et hotell i New York med hjelpsom betjening og kort vei til alt. Det kan virkelig anbefales!

Så mange som 80 prosent av verdens befolkning sender gøyale snaps fra subwayen mens du sitter hjemme og leter etter en ny serie på Netflix.

– Må tas på alvor

– Dette er overraskende høye tall. Vi har ikke sett maken siden den gangen du var syk på nyttårsaften, og alle andre hadde gøy på den festen som tok helt av, fortsetter Kamberg på telefon fra billettkøen til det Broadway-stykket du alltid har ønsket å se.

Nå mener forskerne at du må ta funnene på alvor.

– Vi håper virkelig ikke du blir den eneste som ikke får tak i Øya-pass i år også.