NASA-forskere skuffet: Vann på ny planet inneholdt 40 liter urin

Forskere ved NASA var svært nedslåtte etter å ha undersøkt den nyoppdagete planeten TRAPPIST-1 e.

– Vi var svært svært spente på prøvene, siden vi hadde forhåpninger om at de inneholdt vann. Planeten hadde riktignok vann, men det inneholdt dessverre 40 liter urin, sier forskningsleder Megan Sanderson.

– Æsj

Ved å analysere lyset som planeten reflekterte, kunne forskerne fastslå hvilke stoffer som var på planeten.

– Det gikk et stort «æsj» gjennom hele forskergruppen da vi så lyset fra tiss. Vi kommer i alle fall ikke til å sende vårt utstyr opp der for videre undersøkelser, sier hun mens hun grøsser på ryggen.

Ekkelt

– Jeg vet at urin ikke er farlig, men det er ekkelt å tenke på. Det er nesten som vi kan lukte det her nede.

Nå har NASA bestemt seg for å justere søkene sine framover.

– Vi har sagt at vi er på utikk etter planeter som likner på jorden, men denne var for lik. Vi fant også store mengder plast og en tampong som fløt i vannet.

Primitiv livsform

Funnene tyder på at planeten innhar en svært primitiv livsform. Nå har NASA bestemt seg for å forebygge liknende funn i framtiden.

– Vi har sendt ut en sonde med tegninger og tegn som uttrykker budskapet «We come in peace, and please do not pee in your water. And please, please shower before entering water.»