Inge Andersen: - Jeg ble enig med idrettsstyret om å gå av etter at jeg fikk sparken

Mandag ble det klart at generalsekretær i Norges Idrettsforbund Inge Andersen har fått sparken.

– Det har vært en veldig god og ryddig prosess helt fra starten. Idrettsstyret informerte meg om det, og gjentok det flere ganger da jeg senere kontaktet dem. Slik sett har de vært veldig ryddige og aldri vist tvil, roser Inge Andersen.

Har blitt informert

Han forteller at han har fått informasjon om beslutningen både muntlig, på sms og mail med store bokstaver, samt vinduet i tredje etasje.

– Jeg vil også rose vaktselskapet som har handlet helt i tråd med styrets beslutning. De har vært konsekvente og hjulpet meg å rydde pulten. Og de har fulgt meg til riktig utgang hver gang.

Selv føler han at organisasjonen har skapt trygghet og forutsigbarhet med sin opptreden.

– Jeg har hele tiden visst hva jeg har å forholde meg til. Og da ble det til slutt en lett avgjørelse for meg å ta: Jeg går av.

Direkte konsekvens

Den mangeårige generalsekretæren tror ikke bråket om den manglende åpenhetskulturen har hatt noe å si.

– Nei, min beslutning er en direkte konsekvens av at jeg har fått sparken. Ingenting annet har påvirket mitt valg. Dessuten er det veldig gledelig å se at et samlet styre stiller seg bak min beslutning, sier han.

– Jeg fikk nettopp en hyggelig melding fra dem der de takket for en god prosess og takket for at jeg endelig tok poenget.