FNs lykkekåring avslører: Best å bo i rike land

På verdens lykkedag, 20. mars, offentliggjorde FN listen over verdens lykkeligste land. Tendensen er krystallklar: Rike land er mye lykkeligere enn fattige land.

– Dette er vel hva man kan kalle en knusende seier for rikdom. Det finnes ikke ett fattig land på topp 10-listen, forklarer økonom Jeffrey Sachs, som var med å utarbeide rapporten.

Norge topper

Norge topper, etterfulgt av Danmark, Island, Sveits og en lang rekke andre land som er steinrike i verdenssammenheng. Sachs mener rapporten viser at fattige land har mye å lære av rike.

– Mye tyder på at fattige land bør kopiere rike land, dersom de skal klatre på listen. De bør skaffe seg mange penger og begynne å utbytte fattige land. Dette vil gavne landets innbyggere.

Selv håper Sachs at rapporten, en gang for alle, vil avslutte debatten om hva som er best av rikdom og fattigdom.

–Land som satser på fattigdom gjør det ikke bra. Endelig forstår vi hvorfor de kalles u-land: u-en står for ulykkelig. Disse landene bør absolutt vri økonomiene sine mot en mer rikdomsbasert økonomi.

Klar sammenheng

Den klare sammenhengen mellom penger og lykke gjør at FN til neste år vurderer å endre navnet på Verdens lykkedag til Verdens pengedag.

Sachs er likevel nøye med å påpeke at rikdom ikke skaper lykke alene. Det ser også ut til at forurensing har mye å si.

– En kombinasjon av rikdom og store CO2-fotavtrykk virker å være gunstig for lykkefølelsen i et land. Med sitt høye forbruk og store oljenæring er Norge nærmest uslåelig i denne sammenhengen.