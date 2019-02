Gucci, čiŋat ja čsv • Gucci, stæsj og same

Máret (26) ii leat áigumin fárret ruovttoluotta smávva sámi báikkážii. Sus lea jo jurdagis mo soai mánáin beasašeigga beaivválaččat sámegiela hállat.

For Máret (26) er det uaktuelt å flytte tilbake til et samisk småsted. Hun har planen klar for hvordan hun og sønnen skal kunne snakke samisk til daglig.