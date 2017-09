Wilhelmsen: – Galt å tvinge Troms og Finnmark til sammenslåing

– Vi har diskutert denne saken i sametingsgruppa i vår. Der gjorde vi et vedtak om at det er frivillighet som skal ligge til grunn når det gjelder fylkessammenslåing. I de tilfellene der en fylkeskommune ikke ønsker å slå seg sammen med en annen fylkeskommune, så vil vi støtte dette synspunktet , sier Wilhelmsen.

Wilhelmsen er Aps kandidat til presidentvervet i Sametinget og han støtter Sps kandidatforslag om at Stortinget må omgjøre vedtaket om tvangssammenslåing av de to nordligste fylkene.

– Vi skal diskutere denne saken videre i den nye sametingsgruppa. Jeg vil avvente den diskusjonen i sametingsgruppa om hvor vi lander i dette spørsmålet. Men slik saken står nå så vil vi støtte Finnmark fylkeskommunes syn om at vi er imot en sammenslåing, utdyper Wilhelmsen.

Stor motstand i nord

Folk i Troms og Finnmark er sterkt imot vedtaket om å slå sammen de to fylkene. Det viser en undersøkelse InFact har gjort på oppdrag fra NRK.

I Finnmark er 66,2 prosent av de spurte imot regionreformen, mens motstanden er på 54,9 prosent i Troms.

Hva er din holdning til vedtaket om sammenslåing? Troms Finnmark Total Positiv 27,7% 21,2% 25,7% Negativ 54,9% 66,2% 58,4% Vet ikke 17,4% 12,5% 15,9%

– Jeg synes at Sametingets plenum bør ta opp denne saken, i allfall prinsippet om frivillighet. Dette bør vi på Sametinget diskutere. Det er viktig at lokaldemokratiet fungerer og at fylkeskommunene selv får bestemme i slike saker. Det er uheldig at sentralmakten trer noe over hodet på innbyggerne, påpeker Wilhelmsen.

Hvis de to fylkene likevel skulle bli slått sammen, hva bør navnet bli?

– Finnmark. Det er det ingen tvil om. Historisk sett er det Finnmark som er navnet. Dette navnet må vi fortsatt ha, understreker Ronny Wilhelmsen.