– Jeg er skuffet. Jeg hadde ikke forventet slik i 2017, sier ordfører i Tysfjord, Tor Asgeir Johansen (Ap).

– Jeg ser ingen problemer med samiske bokstaver på båter, sier ordfører i Tysfjord, Tor Asgeir Johansen. Foto: Sander Andersen / NRK

Ordføreren reagerer på at Sjøfartsdirektoratet nylig avviste det samiske skipsnavnet Stáddá (på norsk: Stetind) som skulle brukes på en lokalbåt i Tysfjord.

Begrunnelsen for avslaget var at den samiske bokstaven «á» ikke er å finne i det latinske alfabetet. Likevel seiler mange skip under de norske bokstavene æ, ø og å – som heller ikke er latinske.

Nå håper ordføreren i Tysfjord at Sjøfartsdirektoratet endrer praksis, slik at også samiske bokstaver blir godtatt.

– At æ, ø og å kan brukes, men ikke samiske bokstaver? Nei, dette må vi få rettet opp i, mener Johansen.

Mange skip seiler med norske bokstaver. Én av disse er ferga Værøy. Foto: Simon piera Paulsen / NRK

Ser nærmere på saken

Sjøfartsdirektoratet viser til en forskrift om skipsnavn som sier at navnet skal innføres i registeret med latinske bokstaver.

Avdelingsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, Anita Malmedal, vurderer om de skal åpne for samiske tegn. Foto: Steinar Haugberg

– Det betyr at vi ikke godtar navn der det er tegn i navnet. Nå som denne saken har kommet opp, må vi ser nærmere på om vurderingen som vi har gjort vår er dekkende nok, sier avdelingsdirektør for Skipsregistrene i Sjøfartsdirektoratet, Anita Malmedal.

– Bokstavene æ, ø og å er jo ikke latinske bokstaver, men godtas likevel i skipsnavn. For eksempel Hulløy, som båten nå blir å hete?

– Det er helt riktig. Og akkurat det må vi se nærmere på. Æ, ø og å er i utgangspunktet ikke latinske bokstaver, men er såkalte modifiserte bokstaver i det norske språket, svarer Malmedal.

– Så jeg kan ikke si noe mer om den vurderingen her og nå, men vi vil se på dette umiddelbart. Det må vi få litt tid på, for å se på om vi skal gjøre om på vedtaket.

– Og sikkerhetsmessig er vel æ, ø og å like galt å bruke som bokstaven á?

– Ja, det kan hende at det er den riktige vurderingen, sier avdelingsdirektøren.