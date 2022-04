– Det er flott at statsråden snakker om statens folkerettslige forpliktelser. Skal reindriften bestå slik den gjør i dag, må staten ta hensyn, sier Kate Utsi (42) til NRK.

Hun er leder i et reinbeitedistrikt i Øst-Finnmark hvor planene om nye utbygginger står i kø.

Flere vindturbiner, kraftlinjer og gruver kan gjøre områdene hvor reinen skal beite, kalve og trekke, trangere.

Nå har regjeringen bedt NVE å starte opp behandlingen av konsesjonssøknader om å bygge ut vindkraft på land. Dette kommer fram i regjeringens energimelding.

Selv om olje- og energiministeren varsler at den samlede belastningen for reindrifta skal vektlegges når søknader om vindkraft behandles, blir ikke Kate Utsi beroliget.

– Slik jeg tolker statsråden, så virker det som at man fortsatt legger opp til at det er fritt fram for at alle kan søke om konsesjon innenfor reinbeiteområder. Vi må fortsatt bære på frykten for at det skal dukke opp vindkraft på våre reins beiteland. Det er en enorm psykisk belastning, sier hun.

Avtaler med reindrifta blir viktige

Til NRK skriver olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) at regjeringen skal ta hensyn til reindriften slik at den kan opprettholdes og videreføres innenfor det folkerettslige vern.

– Jeg mener at konstruktive samtaler må være utgangspunktet for å finne bærekraftige løsninger som står seg over tid. Det å få involvert reindriftsnæringen og Sametinget på en god måte i disse prosessene er og blir svært viktig fremover, skriver ministeren.

– De fleste reinbeitedistrikter som har gitt uttalelser om planlagte kraftlinjer og vindparker, mener det ikke er mulig å drive reindrift «side om side» med slike inngrep. Vil regjeringen vurdere å være tilbakeholden med å gi konsesjoner til vindparker og kraftlinjer i reindriftsområder?

– Hensynet til samiske interesser skal styrkes i behandlingen av vindkraft. Samlet belastning for reindriften skal vektlegges i konsesjonsbehandlingen. – Konsesjonssøknader som inneholder dokumentasjon på medvirkning fra reindriften i utredningen og en avtale om avbøtende og kompenserende tiltak, vil bli prioritert i behandlingen framfor søknader som ikke har god dokumentasjon på disse forholdene, svarer Aasland.

Statsråden mener konstruktive samtaler må være utgangspunktet for å finne løsninger som står seg over tid.

Han understreker at konsesjonsvedtak skal baseres på grundige avveininger og et solid faglig kunnskapsgrunnlag.

– Det kommer stadig ny forsking på kraftledninger og vindkrafts påvirkning på reindrift og forvaltninger skal holde seg oppdatert og anvende disse forskningsresultatene, skriver Aaland i en e-post til NRK.

Reineier Kate Utsi som har dyrene sine i Tana, Berlevåg og Båtsfjord mener de fortsatt må kjempe en hard kamp i forbindelse med søknadsprosesser.

– Det er et veldig krevende arbeid å få forståelse for våre synspunkter, og hvordan utbygginger vil påvirke vår drift. Det utarmer oss, sier hun.

Fosendommen skal følges opp

I fjor høst slo Høyesterett fast at vedtaket om å bygge vindparken på Fosen i Trøndelag, var ugyldig. Det krenket nemlig samenes rett til kulturutøvelse.

Olje- og energiministeren sier dommen skal følges opp.

– Hvordan vil denne høyesterettsdommen virke inn på behandlingen av framtidige konsesjonssøknader?

– Selv om en del saker har likheter, så er ingen saker like og det må vi også ha respekt for i en eventuell behandling av disse. Høyesterett har sagt sitt i Fosen-saken og det skal selvfølgelig følges opp overfor de respektive partene.

– Hensynet til reindrift og de folkerettslige forpliktelsene er en del av de vurderingene som blir gjort i konsesjonssaker, og vi legger nå opp til å styrke dette ytterligere fremover, svarer Terje Aasland.