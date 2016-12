Vil vise det ekte og genuine

– Jeg vil vise det genuine med samisk kultur og levemåte.

Det sier 20-årige Elin kristina Oskal som er i startgropa med et foretak hjemme på Saltfjellet i Nordland.

Målet med foretaket er å vise turistene hva ekte samisk kultur er, og hvordan man lever som same.

– Jeg vil ha turistene hit hvor jeg vil ta dem inn i en lavvo hvor de får servert samisk mat, og der vil jeg da fortelle om vår kultur og vårt levesett. Og så vil jeg ta dem ut på en opplevelse i pulken etter reinoksen.

En smak av livet deres

Elin Kristina er overbevist at det er dette som er etterspurt. For hun har hatt grupper med turister som hun har prøvt dette på.

– De tilbakemeldingene vi så langt har fått, fra de turistene vi har prøvt dette på, er at det her er ekte. Og det er det jo. Her får de kjenne på de ekte følelsene når de får en smak av hvordan vi har det.

Stuebordet hjemme må nok tas i bruk når Elin Kristina Oskal går i gang med forretningsplan for sitt eget foretak. Foto: Sander Andersen / NRK

Sammen med sine søsken skal hun drifte foretaket som er i emming. For Elin Kristina Oskal er det viktig at samisk kultur både skal smakes, synes og høres, og at det er de selv som skal formidle dette.

– Det er ikke så mange som egentlig vet så mye om samisk kultur. Men jeg vil at de skal få den kunnskapen fra de som vet om dette, slik at de får ekte forståelse for den samiske kulturen.

Dette får de også

Elin Kristina Oskal har også vært å spilt inn sin første singel. Sammen med Max Maché har hun bidratt med sang til en singel som kommer ut på nyåret.

– Jeg elsker musikk. Når jeg skriver tekster og komponerer får jeg frem det jeg liker, og gjennom tekstene vil jeg fortelle folk hva jeg synes de skal få vite. Det er jo en selvfølge at turistene også skal få smake den delen av den samsike kulturen.

Skaper positivitet

Ordfører i Saltdal, Rune Berg, er full av lovord om tiltaket til den unge etablereren.

– Dette er kjempegreier, og utrolig bra. De siste årene har det vært rekruttering blant de unge reindriftssamene på Saltfjellet. Vi er veldig avhengig av at de er her, og det er virkelig en berikelse at vi har reindrifta og et samisk miljø i Saltdal også.

Ordfører Rune Berg i Saltdal gleder seg over nyetableringen på Saltfjellet. Foto: Saltdal kommune

– De bærer med seg tradisjonene, og drar kulturen videre også innenfor det Elin tenker på. Dette skaper positivitet og aktivitet, og det samiske kommer mere fram i lyset. Med det kan vi vise fram det som mange ikke vet så mye om.